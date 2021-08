Die Schweizer Beachsoccer-Nati hat die WM in Moskau mit einer Sensation in Angriff genommen.

Das Team von Angelo Schirinzi bezwingt Rekordweltmeister Brasilien mit 4:3 im Penaltyschiessen. Nach der Verlängerung stand es 5:5.

Am Sonntag steht für die Nati das 2. Spiel in der Gruppe C gegen Belarus auf dem Programm.

Bis 2 Minuten vor Schluss deutete wenig auf den ganz grossen Coup der Schweizer Nationalmannschaft an der Beachsoccer-WM in Russland hin. Die hochfavorisierten Brasilianer lagen mit 5:3 in Führung. Doch das Team von Angelo Schirinzi steckte den Kopf nicht in den Sand: Noël Ott (34.) und Dejan Stankovic nur 47 Sekunden vor Ende der Partie glichen das Skore zum 5:5 auf.

Kessler hält den entscheidenden Penalty
Stankovic rettet die Schweiz in die Verlängerung
Stankovic gleicht mit gütiger Mithilfe des Sands aus

Nach einer torlosen Verlängerung waren Nerven aus Stahl gefragt – und die Schweizer behielten mit 4:3 das bessere Ende für sich. Der gerade zuvor eingewechselte Silvano Kessler parierte den entscheidenden Penalty von Rodrigo – und sicherte der Nati den 1. Beachsoccer-Triumph der Geschichte gegen Brasilien.

Die Ergebnisse vom Samstag Box aufklappen Box zuklappen Gruppe C

Belarus - El Salvador 5:4 n.P. (5:5 nach Verlängerung)

Schweiz - Brasilien 4:3 n.P. (5:5 nach Verlängerung) Gruppe D

Senegal - Uruguay 6:1

Portugal - Oman 5:3

In den ersten beiden Dritteln waren sich die beiden Teams auf Augenhöhe begegnet. Trotz zweimaligem 2-Tore-Rückstand liessen sich die Schweizer nicht aus dem Konzept bringen und bewiesen jeweils Moral.

«Wir sind überwältigt»

Die Freude nach dem Spiel war bei der Nati riesig: «Die Schweiz kann man nie abschreiben, wir geben immer bis zur letzten Minute Vollgas. Ich bin stolz auf diese Mannschaft», sagte Trainer Schirinzi. Ott konnte kaum fassen, was sich soeben im Luschniki-Beachsoccer-Stadion zuegtragen hatte: «Dass so etwas an einer WM passiert, ist unglaublich. Wir sind überwältigt.»

Schirinzi: «Die Schweiz darf man nie abschreiben»
Ott: «Langweilig geht bei uns nicht»

Man werde den Punktgewinn «geniessen», so Ott weiter. «Aber es ist noch nichts gelaufen, wir müssen uns auf das nächste Spiel konzentrieren.» Dieses findet am Sonntag gegen Belarus (15:20 Uhr, live auf SRF zwei) statt.