Im April 2019 standen sich der FCZ und GC in der Meisterschaft zum 250. und vorerst letzten Mal gegenüber. Im Jubiläumsduell resultierte ein 1:1-Unentschieden. Wie lange dieses Spiel bereits zurück liegt, zeigt ein Blick auf die Startaufstellungen von damals: Bei den Grasshoppers zählen einzig Aleksandar Cvetkovic und Petar Pusic heute noch zum GC-Kader und auch beim FCZ gehören nebst dem damaligen Torschützen Assan Ceesay nur noch wenige Spieler zur aktuellen Mannschaft.

Einer, der das Derby bereits kennt, ist Captain Yanick Brecher. Der FCZ-Goalie weiss denn auch, worauf es gegen den Erzrivalen ankommt: «In diesen Spielen darf es keine Ausreden und kein ‹Wenn und Aber› geben, man muss sie richtig angehen.» Brecher untermauert den Stellenwert der Affiche auch gegenüber den neuen Spielern: «Wir klären sie über die Bedeutung dieses Duells für Klub und Fans auf.»

Vielversprechender Saisonstart

Mit wettbewerbsübergreifend vier Siegen zum Saisonauftakt sowie einem Torverhältnis von 18:2 geht der FCZ als Favorit ins Duell gegen GC, von denen er keines der letzten sechs Aufeinandertreffen verlor. Grossen Anteil am derzeitigen Erfolg der Stadtzürcher hat laut Ancillo Canepa der neue Trainer André Breitenreiter.

«Mit der Disziplin und seiner Idee der Spielgestaltung, die er auf dem Spielfeld einfordert, ist er massgeblich am guten Saisonstart beteiligt», lobt Canepa den 47-jährigen Deutschen. Weitere Gründe für den derzeitigen sportlichen Höhenflug sieht der FCZ-Präsident im klubinternen Umbruch: «Wir haben die sportliche Führung angepasst, Verträge mit Spielern auslaufen lassen und diese Abgänge durch Zuzüge ersetzt, die sehr gut zum Klub passen.»

Trotz «Traumstart» noch Luft nach oben

Der neue Trainer selbst will noch nicht in Euphorie verfallen. Zwar tue es gut, wenn man erfolgreich in die Saison startet, so Breitenreiter, doch schliesslich müsse man «jede Woche wieder von neuem beginnen». Verbesserungspotenzial sieht der FCZ-Trainer in allen Bereichen. Besonders das «kompakte Verteidigen gegen den Ball sowie die Raumdeckung» müsse noch besser werden.

Obschon der FCZ damit noch «einen langen Weg» vor sich habe, möchte Breitenreiter «mit Überzeugung, Spielfreude und grosser Mentalität» die Siegesserie auch gegen GC ausbauen.

