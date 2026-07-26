YB feiert in der 1. Runde der Super League einen 4:2-Heimsieg gegen Sion.

Die Berner geben einen 2:0-Vorsprung preis, ehe Doppelpacker Samuel Essende wieder für klare Verhältnisse sorgt.

In den weiteren Sonntagspartien trifft Lugano auf Vaduz, der FCZ ist zu Gast in St. Gallen.

Nach verheissungsvollem Start geriet YB zum Saisonauftakt gegen Sion wieder ins alte Fahrwasser. Die Berner hatten einen 2:0-Vorsprung aus den Händen gegeben und gerieten gegen die Walliser vor Heimpublikum ins Schwimmen. Doch die Berner kratzten die Kurve, allen voran Samuel Essende.

Mit einem wuchtigen Kopfball in der 66. Minute nach einem Eckball von Kastriot Imeri brachte der Kongolese die Berner wieder in Führung. Das Tor verlieh YB augenscheinlich Auftrieb. Edimilson Fernandes verpasste das 4:2 dank einer starken Parade von Anthony Racioppi noch (70.), kurz darauf schlug Essende wieder zu. Nach einem Foul an Joël Monteiro trat der Stürmer aus 11 Metern an und versenkte souverän zum 4:2.

Sion war nach dem Berner Doppelschlag zu keiner nennenswerten Reaktion mehr fähig. Die Young Boys feiern damit einen geglückten Saisonstart gegen den neuen «Angstgegner». In den letzten acht Pflichtspielen hatten die Berner gegen die Walliser nur einmal gewinnen können.

YB gibt Führung aus der Hand

Die Partie hatte schon in der 1. Halbzeit nicht an Highlights gegeizt. Bereits nach 30 Sekunden musste Sion-Torhüter Racioppi ein erstes Mal eingreifen und YB blieb am Drücker. In der 23. Minute fiel der verdiente Führungstreffer für das Heimteam. Lewin Blum, zuletzt auf Leihbasis ein Jahr in Belgien engagiert, war nach einem Durcheinander im Sion-Strafraum zur Stelle und markierte das 1:0.

In der 40. Minute erhöhte Alvyn Sanches für die Hausherren. Der nicht für die WM nominierte Natispieler traf mit einem Schlenzer via Innenpfosten. Die Vorlage hatte Imeri im Fallen geliefert, der wie Blum in diesem Sommer nach Bern zurückgekehrt ist.

Joker Boteli sticht erneut

Sion liess sich von diesem Rückstand aber nicht beeindrucken. Innenverteidiger Jan Kronig am wenigsten: Der einstige YB-Junior zog in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit aus grosser Distanz einfach mal ab und belohnte sich mit dem sehenswerten Anschlusstreffer. Den Ausgleich verpasste Baltazar kurz darauf nur knapp, sein Kopfball klatschte an die Latte.

Sion nahm den Schwung in die 2. Halbzeit gleich mit. Die Walliser übernahmen das Spieldiktat und kamen durch Winsley Boteli in der 56. Minute zum verdienten Ausgleich. Der Edeljoker verwertete aus kurzer Distanz eine punktgenaue Vorlage von Franck Surdez. Die Walliser schnupperten danach am Führungstreffer, ehe Essende zuschlug.

So geht's weiter

Für YB steht am kommenden Samstag das Derby gegen Meister Thun auf dem Programm. Anpfiff am Schweizer Nationalfeiertag ist um 20:30 Uhr (live auf SRF zwei). Für Sion gilt es am Donnerstag im Rückspiel der 2. Quali-Runde der Conference League gegen BATE Borissow ernst. In der Meisterschaft geht es am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Luzern weiter.

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