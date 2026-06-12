Legende: Wechselt nach Österreich Dominik Schmid. freshfocus/ Michela Locatelli

Nach 134 Pflichtspielen endet für Dominik Schmid die Zeit beim FC Basel. Der Aussenverteidiger wechselt in die österreichische Bundesliga zu RB Salzburg, wo er einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Beim FCB hätte sein Kontrakt noch bis Sommer 2027 Gültigkeit gehabt.

«Liebe FCB-Familie. Nach drei unglaublich intensiven Jahren habe ich mich dazu entschieden, den nächsten Schritt zu gehen. Wir hatten in dieser Zeit schwierige, aber auch wahnsinnig schöne Momente zusammen. Die Nächte auf dem Barfi in der Double-Saison werde ich nie vergessen», lässt sich Schmid in der Medienmitteilung der Basler zitieren. Im Januar hatten Schmid und Basel im Rahmen der Europa-League-Gruppenphase in Salzburg 1:3 verloren.

Für Schmid ist es die erste Station im Ausland. Nach Durchlaufen der Juniorenstufen in Basel und Stationen in Wil, Lausanne und bei den Grasshoppers war er im Sommer 2023 zum FCB zurückgekehrt. Zwei Jahre später gewann er mit seinem Jugendklub das Double.