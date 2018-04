Der FC Luzern reitet unter der Leitung von Coach Gerardo Seoane weiterhin auf einer Erfolgswelle. Gegen die ebenfalls formstarken St. Galler feierten die Innerschweizer den 6. Sieg in der Rückrunde.

Pure Effizienz

Bereits in der 1. Halbzeit leiteten die Luzerner die Partie in die richtigen Bahnen. Und sie stellten dabei eine beeindruckende Effizienz unter Beweis:

21. Minute: Tomi Juric – kurz zuvor von Toko im Strafraum gefoult worden – verwandelt eiskalt vom Punkt.

Tomi Juric – kurz zuvor von Toko im Strafraum gefoult worden – verwandelt eiskalt vom Punkt. 29. Minute: Christian Schneuwly bestraft einen Fehler in der St. Galler Abwehr mit dem 2:0.

Christian Schneuwly bestraft einen Fehler in der St. Galler Abwehr mit dem 2:0. 41. Minute: Claudio Lustenberger tanzt an der Grundlinie Alain Wiss schwindlig und spielt den Ball scharf zur Mitte. Ruben Vargas steht goldrichtig und staubt ab.

St. Gallen weitgehend ideenlos

In der Startphase hatte St. Gallen das Geschehen eigentlich gut im Griff gehabt. Nassim Ben Khalifa vergab in der 3. Minute aus kurzer Distanz mit dem Kopf, wenig später verfehlte Cedric Itten das Tor nur knapp.

Nach der kalten Dusche brachten die Ostschweizer jedoch nicht mehr viel zustande. In der Nachspielzeit erzielte Toko immerhin noch den Ehrentreffer zum 1:3.

Kampf um Platz 3

Mit dem Sieg im Direktduell nimmt der FC Luzern Rang 3 ins Visier. An dieser Stelle liegen aktuell noch die St. Galler, deren Vorsprung auf 2 Punkte geschrumpft ist. Hält das Luzerner Formhoch an und finden die Ostschweizer zurück in die Erfolgsspur, dürfte die Entscheidung um den 3. Platz Anfang Mai in der 34. Runde fallen: Luzern gastiert dann im «kybunpark».

Sendebezug: Super League - Goool, SRF zwei, 02.04.2018, 18:00 Uhr.