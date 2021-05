4 Teams befinden sich noch im Kampf um den Ligaerhalt. Definitiv absteigen am Samstag können aber nur die Walliser.

Abstiegskampf in Super League

Legende: Angespannte Stimmung beim Führungstrio des FC Sion mit Trainer Marco Walker (links) Christian und Barthélémy Constantin (rechts). Keystone

Für Sion könnte es plötzlich ganz schnell gehen. Wenn die Walliser in Lugano verlieren, Vaduz jedoch gleichzeitig daheim gegen Servette siegt und St. Gallen ebenfalls zuhause gegen Lausanne-Sport mindestens einen Punkt holt, steht Sions Abstieg fest.

Die Gewissheit wäre sofort da, weil alle Spiele der vorletzten Runde am Samstag um 20:30 Uhr angepfiffen werden.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie zwischen St. Gallen und Lausanne am Samstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Wichtige Tore der anderen Partien werden eingespielt. Die Zusammenfassungen gibt es im Anschluss an die Live-Partie.

Moral und Formkurve stimmt in Sion

Dabei haben sich die Sittener unter dem neuen Trainer Marco Walker zuletzt gefangen und 8 Punkte aus den letzten 4 Spielen geholt. Gegen Luzern gelang am Mittwoch der Last-Minute-Ausgleich zum 1:1, die Moral der Truppe stimmt also.

Und noch etwas dürfte den Romands Hoffnung machen: Der FC Lugano ist in einer offensichtlichen resultatmässigen Baisse. Die Tessiner verloren die vier letzten Spiele allesamt, und dies mit dem Torverhältnis von 0:8. Das letzte Tor der Tessiner liegt 378 Minuten zurück.

Auch Vaduz und St. Gallen droht Ungemach

Gut möglich also, dass Sion am Samstag statt ins Jammertal zu stürzen einen entscheidenden Schritt Richtung Ligaerhalt machen kann.

Mit einem Sieg in Lugano bei gleichzeitigen Niederlagen von Vaduz und St. Gallen könnten die Walliser punktemässig bis zu den Ostschweizern aufschliessen und die Rote Laterne an die Liechtensteiner abgeben. Und sollte auch der FCZ in Basel verlieren, lägen die Zürcher plötzlich nur noch 2 Punkte entfernt.

Ausgangslage Abstiegskampf in der Super League Rang Klub Spiele Torverhältnis

Punkte 7. FC Zürich 34 49 : 52 40 8. FC St.Gallen 1879 34 38 : 47 38 9. FC Vaduz 34 34 : 51 36 10. FC Sion 34 43 : 55 35

Während bei Sion als Worst-Case-Szenario der Abstieg droht, könnte es für Vaduz und St. Gallen zwar nicht ganz so schlimm, aber dennoch knüppeldick kommen.

Gewinnt Sion und verliert Vaduz, fände sich der Klub aus dem Fürstentum erstmals seit dem 21. März (26. Spieltag) am Tabellenende und damit auf dem direkten Abstiegsplatz wieder.

Gewinnen Sion und Vaduz und St. Gallen verliert gleichzeitig, wären die Ostschweizer punktgleich mit Sion am Tabellenende. Je nach Tordifferenz stünde der FCSG eine Runde vor Schluss sogar auf dem letzten Platz.

Mehr Dramatik geht kaum im Abstiegskampf. Und dennoch dürften die Nerven in Sion noch ein bisschen mehr angespannt sein als beim Rest der Kellerkinder.

Wer steigt direkt ab? Sion Sion % Vaduz Vaduz % St. Gallen St. Gallen % FCZ FCZ % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.