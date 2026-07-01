Ab der kommenden Super-League-Saison kommen diverse neue WM-Regeln zur Anwendung.

Legende: 5-Sekunden-Regel bald auch in der Schweiz Hier angewendet vom Unparteiischen Yael Falcon beim WM-Gruppenspiel zwischen Schweden und Tunesien. Getty Images/Martín Fonseca

Das International Football Association Board (IFAB) hat per 1. Juli 2026 einige Regeln angepasst. Dabei handelt es sich um Regeln, welche auf die WM hin eingeführt wurden. Wie der SFV am Mittwoch mitteilte, werden die neuen Regeln auf die Saison 2026/27 hin auch in der Schweiz übernommen. Kein Thema im Schweizer Fussball sind hingegen die an der WM umstrittenen «Hydration Breaks».

Im Zentrum der Änderungen steht das Zeitspiel. Dauert es mehr als 5 Sekunden, bis der Spieler einen Einwurf ausführt, erhält das gegnerische Team den Einwurf. Lässt sich der Goalie zu viel Zeit beim Abstoss, gibt es einen Eckball für den Gegner.

Weitere Anpassungen: