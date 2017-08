Basel vs. Lugano – erneut «Tag der offenen Tür»?

In der 5. Super-League-Runde steht mit Basel - Lugano eine Partie an, bei der die Rollen klar verteilt sind – und Tore in der Vergangenheit wie am Fliessband fielen.

Bild in Lightbox öffnen. Basel empfängt am Sonntag Lugano (ab 15:45 Uhr live auf SRF zwei). Die jüngere Geschichte dieser Affiche offenbart zwei Dinge: Tessiner Siegesjubel ist so selten wie Schnee in der Sahara.

Tore in hoher Zahl sind gewissermassen garantiert. Lang ist's her, dass Lugano den FCB letztmals schlagen konnte. Das magere Tessiner 1:0 vom 12.11.2000 ist in mehrfacher Hinsicht untypisch. Es folgten 13 Begegnungen: Zweimal gab's «nur» 3 Treffer, ansonsten zappelte der Ball stets mindestens viermal im Netz. Der spätere FCB-Stürmer Gimenez sichert Luganos letzten Sieg Wenig überraschend geht der Grossteil dieser Torflut aufs Konto des Serienmeisters. 44:16 zugunsten der Basler lautet das Torverhältnis aus den besagten 13 Spielen. Dass Lugano ausgerechnet jetzt die Trendwende gelingt, ist unwahrscheinlich – in drei von vier Spielen der noch jungen Saison fiel kein Luganesi-Tor. Elyounoussi läuft heiss Gut in die Saison gestartet ist hingegen Basels Mohamed Elyounoussi. 1 Tor und 5 Assists kann der Norweger nach vier Runden schon vorweisen. Gut hatte für ihn auch das Kalenderjahr 2017 begonnen – 3:0 führte Basel in der ersten Rückrundenpartie nach bloss 36 Minuten. Torschütze des lupenreinen Hattricks: Elyounoussi. Damaliger Gegner im St. Jakob-Park: Lugano. Aber ein kleiner Hoffnungsschimmer existiert für die Tessiner. Die jüngere Historie des Duells attestiert ihnen einen Aufwärtstrend. Zweimal reichte es Lugano seit 2000 wenigstens zu einem Remis – beide Male in der letzten Saison. In der Vor- und Rückrunde resultierte gegen Basel je einmal ein 2:2. Der 34-Minuten-Hattrick von Elyounoussi 0:42 min, vom 4.2.2017 Sendebezug: sportaktuell, SRF zwei, 23:00 Uhr, 16.8.2017

