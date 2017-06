Basler Fans stürmen den Rasen, um «Bärni» Adieu zu sagen

Das letzte Saisonspiel im St. Jakob-Park stand im Zeichen des Abschieds. In der 73. Minute nutzen die Basler Anhänger den Rasen als Bühne, um dem scheidenden Präsidenten Bernhard Heusler zu danken.

Der Basler Platzsturm – eine Aktion für Heusler 3:52 min, vom 2.6.2017

Mitten in der Partie zwischen Meister Basel und St. Gallen ist es zu einem Fanaufmarsch gekommen. Die skurille Szene, als plötzlich Hunderte von Fans aus der Muttenzer Kurve den Rasen stürmten, ereignete sich in der 73. Minute. Der Match musste deswegen wegen knapp 5 Minuten unterbrochen werden.

Es war eine unerwartete, aber äusserst gesittete Aktion des FCB-Anhangs. Er huldigte damit die Arbeit des abtretenden Präsidenten Bernhard Heusler, der in seinen fünfeinhalb Jahren Amtszeit an der Klubspitze 6 Meistertitel am Rheinknie einheimste.

Die Aufregung war von kurzer Dauer

«Chapeau Bärni!» stand auf dem Transparent, das die Fans über das Feld trugen. Der Adressat dieser Geste zeigte sich sichtlich gerührt. Er schwenkte selbst eine FCB-Fahne und konnte so die Masse wieder zum Rückzug bewegen.

Was halten Sie von der Aktion der Muttenzerkurve?

Optionen Eine schöne Idee – denn alles lief ganz friedlich ab. So etwas gehört sich nicht mitten in einem Spiel.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 02.06.2017 20:10 Uhr