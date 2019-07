Die neue Super-League-Saison startet am Freitag – wir zeigen Ihnen die prominentesten Neuzugänge der Klubs.

Das sind die 10 wichtigsten Transfers in der Super League

Behrami, Lustenberger und Co.

Bild 1 / 10 Legende: Valon Behrami (Sion): Der Königs-Transfer Es war die Überraschung des Schweizer Transfer-Sommers: Christian Constantin hat mit dem ehemaligen Nati-Spieler Valon Behrami (34) nach Gennaro Gattuso wieder einen grossen Namen ins Wallis geholt. Der Mittelfeldspieler kam von Udinese. Keystone Bild 2 / 10 Legende: Stéphane Henchoz (Sion): Der Neue in der Reihe Auch auf der Trainer-Position hat sich Sion prominent verstärkt. Neu an der Seitenlinie steht der 44-jährige Stéphane Henchoz (von Xamax), 72-facher Internationaler und Liverpool-Legende. Die Frage ist allerdings: wie lange? In den vergangenen beiden Saisons hatte Sion fünf verschiedene Trainer unter Vertrag. Keystone Bild 3 / 10 Legende: Fabian Lustenberger (YB): Der neue Abwehrpatron Fabian Lustenberger ist einer der Rückkehrer in dieser Saison. Nach über zehn Jahren bei Hertha Berlin spielt der 31-Jährige wieder in der Schweiz. Bei den Young Boys wird er Abwehrchef und auch gleich neuer Captain. Keystone Bild 4 / 10 Legende: Marvin Spielmann (YB): Der Goalgetter YB verstärkt sich auch auf der Stürmer-Position: Der 23-jährige Marvin Spielmann kommt von Thun und wird Guillaume Hoarau unterstützen. In der vergangenen Saison erzielte Spielmann 12 Tore und gab 7 Assists. Freshfocus Bild 5 / 10 Legende: Kemal Ademi (Basel): Der Hüne im Sturm Auffällig ruhig ist es in Basel. Bisher hat der Verein nur wenige Transfers vermeldet; einer davon ist Kemal Ademi. Der 23-jährige, fast zwei Meter grosse Stürmer kommt von Xamax. Der FC Basel könnte aber bis zum Ende der Transfer-Periode noch aktiver werden. Keystone Bild 6 / 10 Legende: Jonathan Klinsmann (St. Gallen): Der Sohn des Weltmeisters Der FC St. Gallen holt mit dem deutsch-amerikanischen Torhüter Jonathan Klinsmann (22) einen prominenten Namen in die Ostschweiz. Der Sohn des ehemaligen Nati-Stürmers und Weltmeisters Jürgen Klinsmann wird um die Nummer 1 kämpfen. Freshfocus Bild 7 / 10 Legende: Moreno Costanzo (St. Gallen): Der Rückkehrer Nach knapp zehn Jahren bei anderen Schweizer Vereinen wie YB, Aarau und zuletzt Thun kehrt Moreno Costanzo zurück zu Grün-Weiss. Bei St. Gallen hat der 31-Jährige seine Karriere 2006 begonnen. Freshfocus Bild 8 / 10 Legende: Joël Magnin (Xamax): Die Premiere Der neue Trainer von Neuchâtel Xamax ist bereits seit mehreren Monaten bekannt: Joël Magnin (48). Für den ehemaligen Mittelfeldspieler ist es die erste Station bei einem Super-League-Klub, vorher coachte er über zehn Jahre im YB-Nachwuchs. Keystone Bild 9 / 10 Legende: Marius Müller (Luzern): Die neue Nummer 1 Mit dem 26-jährigen Neuzugang Marius Müller steht beim FC Luzern wieder eine jüngere Nummer 1 zwischen den Pfosten. Müller kam von Red Bull Leipzig und wird den 35-jährigen David Zibung wohl definitiv ablösen. Freshfocus Bild 10 / 10 Legende: Mimoun Mahi (Zürich): Der vielversprechende Ausländer Einer der vielversprechendsten Zugänge von Zürich ist der Linksaussen Mimoun Mahi. Der 25-jährige marrokanische Nationalspieler kam vom niederländischen Klub Groningen und schoss vergangene Saison 7 Tore und gab 6 Assists. Freshfocus

