Chronik eines verrückten Fussball-Abends

Heute, 0:23 Uhr

Kehraus-Spieltag in der Super League? Denkste! In der 36. Runde gingen in Basel und Sion die Emotionen noch einmal hoch. Wir haben alle Szenen im Video.

1. Doumbia holt sich die alleinige Torjägerkrone Mit diesem Tor überholt der Ivorer Guillaume Hoarau. Kurz vor Schluss doppelt er noch nach. Dieses Tor macht Doumbia zum Torschützenkönig 0:31 min, vom 2.6.2017 2. Aleksic trifft herrlich in den Winkel Der St. Galler trägt seinen Teil zum Spektakel bei. Er versenkt den Freistoss im Lattenkreuz. Ein Genuss: Das Freistoss-Tor von Aleksic 0:36 min, vom 2.6.2017 3. Schiedsrichter Pasche muss das Feld unterzuckert verlassen Auch Energie-Riegel und -Drinks nützen nichts: Pasche muss in seinem letzten Spiel als Schiedsrichter vom Feld. Deshalb müssen 17 Minuten nachgespielt werden. Unterzuckerter Pasche muss raus 0:43 min, vom 2.6.2017 4. Die FCB-Fans huldigen dem abtretenden Präsidenten In der 73. Minute betreten die Basler Fans den Rasen und rollen ein Transparent aus. Bernhard Heusler schwenkt dazu die FCB-Fahne. Der Basler Platzsturm – eine Aktion für Heusler 3:52 min, vom 2.6.2017 5. Janko trifft beim Abschied mit der 1. Ballberührung per Hacke Schöner kann man sich nicht verabschieden: Marc Janko macht's mit dem Absatz. Janko kam, sah und traf 0:36 min, vom 2.6.2017 6. Sions Maceiras trifft in der 103. Minute Der Verteidiger erzielt das 1:0 – Sion jubelt über die erreichte Europa-League-Gruppenphase. Doch noch ist die Partie nicht fertig. Maceiras schiesst Sion vermeintlich in die EL 0:32 min, vom 2.6.2017 7. Andersen lässt Sions Träume in der 106. Minute platzen GC trifft in der 16. Minute der Nachspielzeit und stösst Sion ins Tal der Tränen. Andersen trifft, Sion am Boden zerstört 0:31 min, vom 2.6.2017



SRF