Dieser Auftakt macht Lust auf mehr

Heute, 7:13 Uhr

Was für ein Start in die neue Super-League-Saison: 6 Traumtore, Aufsteiger FCZ gewinnt das Zürcher Derby und YB zwingt Meister Basel in die Knie.

Die Super-League-Akteure machten zum Saison-Auftakt beste Werbung in eigener Sache. Gleich 6 tolle Tore gab es zu bewundern, 2 davon waren direkt verwandelte Freistösse. Die 6 Traumtore zum SL-Auftakt 1:21 min, vom 23.7.2017 Aufsteiger Zürich meldete sich mit einem Paukenschlag zurück und zeigte zum Saisonauftakt beim 2:0-Sieg gegen GC gleich einmal, wer aktuell in der Stadt das Sagen hat. Gefeierter Mann war dabei Raphael Dwamena mit seinem Doppelpack. 20'000 Zuschauer boten dem Derby im Letzigrund einen würdigen Rahmen. Bild in Lightbox öffnen. Wird der FCZ am Ende vor GC landen? Optionen Ja, das war eine klare Ansage des FCZ. Nein, GC wird sich noch steigern. Noch mehr Leute zog das Duell des Vorjahres-Zweiten gegen den amtierenden Meister an. Über 30'000 Zuschauer sahen im ausverkauften Stade de Suisse, wie YB dem FCB den Schneid abkaufte und einen verdienten 2:0-Sieg einfuhr. Eine Tabelle ohne Basel an der Spitze? Hat man schon lange nicht mehr gesehen. Man darf gespannt sein, wie der Meister auf diesen Rückschlag reagieren wird. Bild in Lightbox öffnen. Kann YB dem FCB in dieser Saison Paroli bieten? Optionen Ja, die Basler Dominanz hat ein Ende. Nein, der FCB wird sich davon nicht beunruhigen lassen und bald zur alten Stärke zurückfinden.

dab