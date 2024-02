Legende: Seit 7 Spielen ohne Sieg Bo Henriksen mit dem FCZ. Freshfocus/Martin Meienberger

Seit Wochen wurde über die Zukunft von FCZ-Trainer Bo Henriksen diskutiert. Nun hat der FC Zürich Klarheit geschaffen: Der Däne, der am Mittwoch seinen 49. Geburtstag feiert, wird den Fünftplatzierten der Super League noch bis Ende Saison trainieren. Danach geht man getrennte Wege.

In den letzten beiden Monaten seien «konstruktive Gespräche» mit Henriksen geführt worden, worin es auch um die «strategische Neuausrichtung des FC Zürich» gegangen sei, schreibt der FCZ am Mittwochmorgen in einer Mitteilung. Dabei habe man keine gemeinsame Basis mit dem Coach gefunden. «Deshalb hat uns Bo Henriksen mitgeteilt, dass er seinen am Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte», schreibt der Schweizer Meister von 2022.

Ich hatte und habe eine magische Zeit bei diesem Fussballverein.

«Ich habe diese Entscheidung getroffen und spüre, dass die Zeit für neue Herausforderungen reif ist. Ich hatte und habe eine magische Zeit bei diesem Fussballverein», wird Henriksen zitiert. Henriksens Ziel beim FCZ bleibt das Erreichen des europäischen Geschäfts.

FCZ seit 7 Spielen ohne Sieg

Henriksen hatte das Traineramt bei den Zürchern im Oktober 2022 als Nachfolger des entlassenen Deutschen Franco Foda übernommen. Der FCZ machte als damaliger Schweizer Meister mit 10 Liga-Spielen ohne Sieg eine Krise durch. Unter dem neuen Trainer stabilisierte sich das Team und liess den Abstiegsplatz deutlich hinter sich.

Aktuell befindet sich Zürich jedoch nach starkem Saisonstart (Rang 2 nach 16 Runden; nur 2 Punkte hinter YB) in der Krise. Der FCZ wartet seit 7 Partien auf einen Vollerfolg. Zuletzt setzte es bei Aufsteiger Yverdon eine 0:3-Niederlage ab. Henriksen fehlte bei jener Partie indes aufgrund einer starken Grippe.