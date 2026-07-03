Der 28-jährige Innenverteidiger kehrt «aus persönlichen Gründen» in die Super League nach Bern zurück, wo er für 5 Jahre unterschrieben hat.

Legende: Soll die YB-Defensive stabilisieren Rückkehrer Cédric Zesiger. Imago/Sven Simon

Die Young Boys haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Cédric Zesiger verpflichtet. Der grossgewachsene Innenverteidiger unterschrieb für 5 Jahre. Bereits zwischen 2019 und 2023 hatte er 140 Spiele für YB bestritten. Dabei feierte er drei Meistertitel und zwei Cupsiege. Anschliessend wechselte Zesiger erst nach Wolfsburg, dann zu Augsburg. In der letzten Saison kam der 28-Jährige auf 27 Einsätze in der Bundesliga.

Der FC Augsburg schreibt, Zesiger habe den Wunsch geäussert, «aus persönlichen Gründen in seine Schweizer Heimat zurückzukehren». Er wolle «als Führungsspieler dazu beitragen, dass YB wieder dorthin zurückkehrt, wo es aus meiner Sicht hingehört», erklärte der sechsfache Nationalspieler wiederum.

Der gebürtige Seeländer Zesiger soll dabei helfen, die Defensive der Young Boys zu stabilisieren. In der vergangenen Saison kassierten die Berner satte 69 Gegentore und schlossen die Spielzeit nur auf Rang 6 ab.