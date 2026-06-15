Marcel Koller hat seine Tätigkeit als Trainer beim FC Zürich aufgenommen. Die Devise ist klar: Noch so eine Saison wie die letzte soll es nicht geben.

Wieder beginnt beim FC Zürich ein neues Kapitel, wieder soll mit einem neuen Trainer alles besser werden. Wie gewohnt zu diesem Zeitpunkt versprühen die Protagonisten Optimismus und Tatendrang. Die «tollen Gespräche» mit Ancillo und Heliane Canepa, dem Präsidentenpaar, hätten ihn überzeugt, sagte Marcel Koller am Montag an seiner ersten offiziellen Medienkonferenz als Trainer des FC Zürich.

Der ehemalige Nationaltrainer Österreichs trat 2025 nach dreijähriger Tätigkeit beim ägyptischen Titelhamsterer Al Ahly in den Ruhestand und kehrte in die Schweiz zurück. Nur mit Gartenarbeiten will er sich aber nicht beschäftigen. Koller verspürt noch einmal Energie für ein weiteres Kapitel als Trainer.

Zu seiner langen Vergangenheit beim FCZ-Rivalen GC als (Rekord-)Spieler und Trainer betonte der 65-Jährige: «Ich bin keine GC-Legende. Ich bin Zürcher.» Und: «Ich habe zwei Jahre bei Schwamendingen gespielt, das ist meine Heimat und gehört jetzt zum Home of FCZ.» Das Ziel ist vage: Erfolgreicher sein als letzte Saison.