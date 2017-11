GC mit viel Geduld zum Sieg

GC wurde gegen Lausanne nach langem Anrennen mit einem 2:0-Sieg belohnt. Die Gäste enttäuschten auf der ganzen Linie.

GC mit verdientem Sieg gegen Lausanne 4:08 min, vom 4.11.2017

GC erspielt sich gegen Lausanne ein Chancenplus, reüssiert aber lange nicht

Die Gäste aus dem Waadtland zeigen offensiv eine äusserst diskrete Leistung

Am Ende hätte der GC-Sieg weit höher ausfallen können. Doch die Gastgeber vergaben nach dem Tor von Jeffren (68. Minute) in der Schlussviertelstunde Chance um Chance, ehe Marko Basic mit seinem Penaltytor in der Nachspielzeit die drei Punkte sicherstellte.

Lausanne vorne inexistent, hinten offen

Der Sieg von GC war absolut verdient. Die Zürcher waren es, die dem Spiel bereits in der ersten Halbzeit den Stempel aufgedrückt hatten. Doch das Team von Murat Yakin agierte zu wenig zielstrebig.

« GC hat uns kaum atmen lassen. » Fabio Celestini

Lausanne-Trainer

Die Gäste aus Lausanne konnten ihrerseits zu keinem Zeitpunkt an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. In der Offensive war Lausanne nicht zu sehen und defensiv präsentierten sich die Waadtländer vor allem in der 2. Halbzeit anfällig.

Celestini trotzdem zufrieden

«GC hat uns kaum atmen lassen, hat enormes Pressing betrieben. Wir haben den Schlüssel nicht gefunden, offensiv aktiver zu werden», analysierte Lausanne-Coach Fabio Celestini. Dennoch lobte er den Einsatz seiner Mannschaft: «Heute haben Kleinigkeiten den Unterschied gemacht.»

Celestini: «Die offensive Dynamik hat gefehlt» (franz.) 2:33 min, vom 4.11.2017

Auf der anderen Seite konnte Murat Yakin mit dem Auftritt seines Teams ebenfalls zufrieden sein. Seit der Basler an der Seitenlinie steht, holte GC in 8 Spielen 15 von 24 möglichen Punkten. In der Tabelle sind die Zürcher vor Lausanne auf Platz 5 klassiert.

GC tritt auf die Euphoriebremse

Zu weit nach oben blicken möchten die Hoppers aber (noch) nicht. «Wir werden sehen, in welche Richtung es geht. Die Saison dauert noch lange», erstickte Cédric Zesiger eine allfällig aufkommende Euphorie bereits im Keim.

Zesiger: «Wir waren viel besser als Lausanne» 1:49 min, vom 4.11.2017

