GC und die katastrophale Auswärtsbilanz

Heute, 18:26 Uhr

Nur ein Sieg in zwölf Auswärtsspielen: GC ist in dieser Saison in der Fremde auffallend harmlos. Wir haben uns in den europäischen Ligen umgesehen und festgestellt, dass die Zürcher damit nicht alleine sind.

zeb