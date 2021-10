Während im Tessin mehr als zwei Drittel der Einsatzzeit an schweizerische Spieler geht, kommen die Einheimischen bei GC nur gerade auf halb so viel Einsatzzeit.

Bei Lugano spielen die Schweizer am meisten

Legende: Wer Schweizer auf dem Feld sehen will, ist im Cornaredo richtig Der FC Lugano ist Ligaprimus. Keystone

Satte 71,4% der Einsatzzeit beim FC Lugano wurde von Schweizern absolviert – Rekord in der aktuellen Super-League-Saison. Am anderen Ende der Tabelle findet sich Aufsteiger GC wieder, bei dem die Schweizer nur gerade in 36% aller Spielminuten auf dem Platz standen.

Zu diesem Schluss kam eine Studie des «Centre for Sport Studies» (Cies) aus Neuenburg. Dabei hatten die Forscher die ersten 7 Spieltage dieser SL-Spielzeit berücksichtigt. Nebst der Schweizer Liga waren 30 weitere Ligen Europas Gegenstand der Untersuchung.

Österreich überrascht

Mit knapp der Hälfte aller Einsatzminuten für Einheimische liegt die Schweiz im europäischen Mittelfeld. An der Spitze thront die ukrainische Liga (82,6%), den tiefsten Wert verzeichnet jene aus Zypern, wo nur 21,5% den einheimischen Spielern vorbehalten sind.

Spannend ist auch der Vergleich mit Nachbarländern: Während die Quote in der Bundesliga (47,4%) jener aus der Schweiz sehr ähnelt, kommen in Österreich mit 70% einheimische Spieler deutlich öfter zum Zug.