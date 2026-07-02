Nach Stationen in Montpellier (2020-2023), Mönchengladbach (2023-2026) und Leverkusen (2026) ist Jonas Omlin zurück in der Schweiz. Genauer gesagt beim FC Basel, wo er 2018 bereits für 2 Jahre das Tor hütete. «Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein», sagte der 4-fache Natispieler bei seiner offiziellen Vorstellung am Rheinknie.

Sportlich war es beim 32-Jährigen zuletzt nicht mehr gelaufen. Nach seiner Degradierung als Stammgoalie und Captain bei Gladbach und mehreren Verletzungspausen folgte der Wechsel nach Leverkusen, wo Omlin allerdings in der Rückrunde der vergangenen Saison zu keinem Einsatz gekommen ist. «Es hat nicht mehr gestimmt in Deutschland, deshalb habe ich eine andere Lösung gesucht.»

Sommer-Interesse stört Omlin nicht

Ausschlaggebend für die Rückkehr sei auch Omlins Familie gewesen: «Auch sie freut sich wieder auf die Schweiz. Meine Familie ist in alle Entscheidungen involviert, wir sind sehr froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat.»

Bevor es zum Engagement mit dem Obwaldner gekommen war, geisterte auch der Name von Yann Sommer durch Basel. Dass er womöglich nur die 2. Wahl war, stört Omlin nicht. «Es ist vollkommen normal, dass ein Verein eine Liste mit möglichen Kandidaten hat. Dass sich Basel mit Sommer nach einer solchen Karriere beschäftigt, ist sehr verständlich.»

Meistertitel als grosses Ziel

Nach einer verkorksten Saison und dem Verpassen des internationalen Geschäfts will sich der FCB in der anstehenden Spielzeit wieder zurückkämpfen. Mit dem erfahrenen Omlin im Tor, der ein klares Ziel hat: «Der Meistertitel ist ein grosser Traum, den ich mir erfüllen möchte.» Das soll funktionieren, indem die Basler Spieler «wieder attraktiven Fussball spielen und kollektiv zusammen funktionieren». Wozu der FCB in der nächsten Saison fähig ist, zeigt sich erstmals in rund 3 Wochen. Zum Saisonstart reist das Team von Trainer Stephan Lichtsteiner nach Genf.

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