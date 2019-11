Es war nicht der Abend des Valentin Stocker. Der Captain der Basler blieb im Spiel gegen Servette blass. Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte er erst nach dem Schlusspfiff. Weil er mit der Leistung des Schiedsrichters unzufrieden war, berührte er ihn kurz, um ihm dann zynisch eine «Daumen hoch»-Geste zu zeigen (siehe Video oben).

Valentin hat den Schiedsrichter nicht geschubst.

Zuviel für Karim Abed, der dem Basler sofort die rote Karte zeigte. «Ich habe ihn nur an der Schulter berührt und gesagt: ‹Bravo, tolle Leistung!›», erklärte sich Stocker später. Er könne ohnehin nicht verstehen, weshalb ein französischer Schiedsrichter in der Schweiz Spiele leite.

Unterstützung erhielt der Luzerner von seinem Team. «Valentin hat den Schiedsrichter nicht geschubst», sagte Taulant Xhaka. Goalie Jonas Omlin sprach zwar von einer «dummen» Aktion, nahm Stocker aber auch in Schutz. Im Interview mit Teleclub sprach er davon, dass man in der Pause schon thematisiert habe, dass der Unparteiische arrogant sei.

Stocker fehlt gegen YB

Auch Marcel Koller war mit der Leistung von Abed nicht zufrieden. Dem Basel-Coach fehlte die klare Linie. Insbesondere Stocker sei hart angegangen worden und habe sich an der Wade verletzt. Wie schwerwiegend die Blessur ist, ist noch nicht bekannt. Was aber feststeht: Der 30-Jährige wird dem FCB am kommenden Sonntag im Spitzenspiel gegen YB gesperrt fehlen.

