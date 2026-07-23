An der WM wurden einige neue Regeln umgesetzt. In der Schweiz werden nicht alle zum Zug kommen.

Die WM in Nordamerika hat nicht nur sportlich, sondern auch regeltechnisch neue Massstäbe gesetzt. Oft führten die neuen Regeln zu Diskussionen unter Fans und Spielern. Am Samstag startet die neue Super-League-Saison. Einiges ist auch da neu, doch nicht alle Neuerungen von der WM werden auch in der Schweiz umgesetzt.

Diese Regeländerungen kommen:

Zeitspiel: Dauert es mehr als 5 Sekunden, bis der Spieler einen Einwurf ausführt, erhält das gegnerische Team den Einwurf. Lässt sich der Goalie zu viel Zeit beim Abstoss, gibt es einen Eckball für den Gegner.

Dauert es mehr als 5 Sekunden, bis der Spieler einen Einwurf ausführt, erhält das gegnerische Team den Einwurf. Lässt sich der Goalie zu viel Zeit beim Abstoss, gibt es einen Eckball für den Gegner. Auswechslung: Der Spieler muss das Feld innert 10 Sekunden verlassen haben. Geschieht das nicht, muss der Einwechselspieler eine Minute draussen warten.

Der Spieler muss das Feld innert 10 Sekunden verlassen haben. Geschieht das nicht, muss der Einwechselspieler eine Minute draussen warten. Verletzungen: Spieler, die auf dem Platz behandelt werden und eine Spielverzögerung verursachen, müssen das Feld verlassen und eine Minute warten, bis sie wieder eingreifen können.

Spieler, die auf dem Platz behandelt werden und eine Spielverzögerung verursachen, müssen das Feld verlassen und eine Minute warten, bis sie wieder eingreifen können. VAR: Neu darf der VAR auch bei einer eindeutig falsch gegebenen zweiten gelben Karte intervenieren.

Diese Regeländerungen kommen vielleicht:

Die Swiss Football League hält sich bei den Regeln an die Uefa. Dort wird noch entschieden, ob folgende Regeln auch im nationalen Spielbetrieb eingeführt werden.

Bedecken des Mundes: Wenn Spieler, Einwechselspieler oder ausgewechselte Spieler in einer provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden Art oder Situation mit einem Gegenspieler kommunizieren und dabei den Mund verdecken, wird dies mit einer roten Karte geahndet.

Wenn Spieler, Einwechselspieler oder ausgewechselte Spieler in einer provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden Art oder Situation mit einem Gegenspieler kommunizieren und dabei den Mund verdecken, wird dies mit einer roten Karte geahndet. Verlassen des Spielfelds aus Protest gegen einen Schiedsrichter-Entscheid: Wenn ein Team dafür verantwortlich ist, dass ein Spiel nicht fortgesetzt und/oder abgebrochen wird, weil es weniger als sieben Spieler aufweist, verliert dieses Team das Spiel automatisch.

Wenn ein Team dafür verantwortlich ist, dass ein Spiel nicht fortgesetzt und/oder abgebrochen wird, weil es weniger als sieben Spieler aufweist, verliert dieses Team das Spiel automatisch. VAR-Protokoll: Zu Unrecht zugesprochener Eckball, sofern der Entscheid sofort und ohne Verzögerung der Spielfortsetzung geändert werden kann.

Diese Regeländerung kommt nicht:

Hydration Break: Jeweils zur Mitte der Halbzeit wurden die Partien an der WM für eine dreiminütige Trinkpause unterbrochen. In der Schweiz wird diese Pause nicht fix eingeführt. Wie bisher wird allerdings bei wirklich hohen Temperaturen den Spielern eine kurze Trinkpause gewährt.

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