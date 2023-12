Legende: Keine Wurst am Samstag Geschlossene Verpflegungsstände auf der Schützenwiese. Keystone/Michael Buholzer/Archiv

Am Samstagmorgen war klar, dass die Partie zwischen dem FC Winterthur und dem FC Zürich der 16. Super-League-Runde am Abend nicht stattfinden kann. Grund dafür sind die anhaltenden Schneefälle, die den Platz im Stadion Schützenwiese unbespielbar machen.



Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag war der Platz in Winterthur von Schnee bedeckt. Die Regengüsse am Freitag sorgten dann für matschige Verhältnisse. Ein Nachholtermin wurde noch nicht festgelegt, dürfte aber voraussichtlich Anfang kommender Woche kommuniziert werden.