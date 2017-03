Lausanne gibt dank Siegrist-Flop die rote Laterne ab

Im Abstiegsduell zwischen Vaduz und Lausanne sorgt Gabriel Torres mit dem 1:0 für die Waadtländer für die Entscheidung. Er profitiert von einem Goalie-Fehler von Benjamin Siegrist.

Nach 14 Spielen findet Lausanne auf die Siegstrasse zurück

Vaduz ist neu auf dem letzten Tabellenplatz

Keines der drei Spiele gegen Lausanne konnten die Liechtensteiner gewinnen

Dass es nicht der Nachmittag von Vaduz werden würde, hätte man schon früh erahnen können: In der 19. Minute wurde Maurice Brunner nach einem Zweikampf mit Kwang-Ryong Pak des Feldes verwiesen; ein Entscheid, über den diskutiert werden darf.

Danach mühte sich Lausanne, aus der Überzahl Kapital zu schlagen, zeigte sich aber wenig effizient. Im Gegenzug besass Simone Grippo nach einem Eckball die beste Chance. Sein Kopfball flog aber weit am Tor vorbei.

Die strittige rote Karte gegen Maurice Brunner Kann man weiter danebenköpfeln als Grippo? Die strittige rote Karte gegen Maurice Brunner 0:42 min, vom 19.3.2017

Kann man weiter danebenköpfeln als Grippo? 0:20 min, vom 19.3.2017

War die rote Karte gegen Maurice Brunner korrekt?

Optionen Ja, er war letzter Mann. Nein, das war keine klare Torchance.

Der Flop von Benjamin Siegrist

Torhüter entscheiden die Partie

Die Entscheidung in diesem Abstiegsgipfel fiel so eine Viertelstunde vor Schluss. Gabriel Torres zog von der Strafraumgrenze ab, Vaduz-Goalie Benjamin Siegrist liess den Ball zwischen den Händen über die Torlinie kullern. Weil in der Schlussminute Philipp Muntwiler an Kevin Martin scheiterte, sollte es das einzige Tor der Partie bleiben.

Lausanne überflügelte dank den drei Punkten GC und liegt neu auf Platz 8. Vaduz ist neu Tabellenletzter und muss in der Nati-Pause nicht nur einen neuen Trainer finden, sondern auch neuen Mut.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 19.03.17, 15:45 Uhr