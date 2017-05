Luzern: Trostlos wie im Herbst 2014

Der FC Luzern ist drauf und dran, den Europacup-Startplatz noch zu verspielen. Trainer Markus Babbel setzt nach der 5. Pleite in Serie auf eine neue Strategie: Statt zu toben analysiert er nüchtern.

0:3 gegen Lausanne: Luzerns Krise weitet sich aus 4:39 min, vom 17.5.2017

Nur Vaduz, der designierte Absteiger, holte in der Rückrunde weniger Punkte als der FCL

Luzerns desolate Bilanz aus den letzten 5 Partien: 0:15 Punkte; 4:16 Tore

Coach Babbel klagt: «Es fühlt sich an, als hätte jemand den Stecker rausgezogen.»

Der Einbruch der Innerschweizer in den letzten Wochen erinnert stark an den Totalausfall in der ersten Meisterschaftshälfte der Saison 2014/15. Damals waren aus 18 Partien nur 13 Zähler zusammengekommen – der FCL überwinterte auf dem Abstiegsplatz.

Der im Oktober für den gescheiterten Trainer Carlos Bernegger herbeigeeilte Markus Babbel schaffte nach der Jahreswende den Turnaround. Er führte sein neues Team auf den 5. Schlussrang (Position 2 in der Rückrundentabelle).

Die Verunsicherung vertreiben

Inzwischen ist Babbel der dienstälteste Coach der Super League, besitzt einen Vertrag bis Juni 2018 – und steckt wieder tief im Sumpf drin. Luzern spielt eine miserable Rückrunde. Selbst der 5. Platz, der ebenfalls zur Europa-League-Qualifikation berechtigt, könnte noch aus den Augen verloren werden.

Rückrundentabelle 1. Basel

14/32

2. Lugano

15/29 3. Young Boys

15/27 4. Thun

15/24 5. Sion

14/19 6. Lausanne

15/16 7. St. Gallen

15/16 8. Grasshoppers

15/15 9. Luzern

15/14 10. Vaduz

15/13

Die jüngste 0:3-Heimpleite gegen das neuntklassierte Lausanne quittierte der Anhang mit einem gellenden Pfeifkonzert. Babbel musste eingestehen: «Wir haben aktuell grosse Probleme, unsere Leistung abzurufen. Dabei nahmen wir uns so viel vor. Doch es fehlt die Leichtigkeit.»

« Natürlich haben wir Augenmass. Wir sind keine Pappnasen, die Entscheidungen tätigen. » Markus Babbel

FCL-Coach

Markus Babbel: «Eine tolle Mannschaft in Schwierigkeiten»

Nachdem der Bayer vor wenigen Tagen mit schonungsloser Kritik an seinen Spielern nicht zurückgehalten hatte, schlägt er nun moderate Töne an. Er verwies darauf, dass seine Equipe in dieser heiklen Phase einen Entwicklungsprozess durchschreiten müsse.

«Wir werden unseren Betrieb jetzt sicher nicht einstellen. Wir müssen über Kleinigkeiten zu Erfolgserlebnissen gelangen, um Selbstvertrauen zu tanken», sagt der 44-Jährige.

Die Jungen in der Verantwortung

Babbel forcierte zuletzt auffällig viele junge Spieler, sorgte so für eine ausgedünnte Mannschaft. Am Mittwoch setzte er auf Remo Arnold (20) als Chefverteidiger, liess dafür Ricardo Costa (36) auf der Bank.

Von der Neuen Luzerner Zeitung auf die Gefahr angesprochen, antwortete der Trainer: «Natürlich haben wir Augenmass. Wir sind keine Pappnasen, die Entscheidungen tätigen.»

