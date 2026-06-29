Legende: Ruhiger wird es nicht um GC und Sportchef Alain Sutter. freshfocus / Claudio Thoma

Beim Grasshopper Club Zürich kommt es nach zweieinhalb Jahren zum nächsten Besitzerwechsel.

Wie der Klub am Montag mitteilt, hat der Los Angeles FC seine Anteile verkauft.

Neue Eigentümerin des Schweizer Rekordmeisters ist die Bridge Football Group. Die Investorengruppe wird vom Schweizer Anwalt Ludovic Deléchat geführt und von chinesischen Geldgebern finanziert.

Der Grasshopper Club Zürich hat einmal mehr einen neuen Besitzer. Wie der Rekordmeister am Montagabend bekanntgab, steigt die Bridge Football Group ein. Die Gruppe hält bereits Anteile am FC Den Bosch (Niederlande), an Pro Vercelli (Italien) und am Shaanxi Union FC (China). Von diesem Netzwerk sollen auch die Zürcher profitieren können.

Mit Ludovic Deléchat steht ein Schweizer an der Spitze der Investorengruppe. «Unser Ziel ist es, einen stabilen und wettbewerbsfähigen Klub aufzubauen, in junge Spieler zu investieren, den GC-Campus vollumfänglich zu nutzen, die Verbindung zur GCZ-Community zu stärken und ein Umfeld zu schaffen, in dem die Menschen wieder stolz auf den Grasshopper Club Zürich sein können», lässt sich der Anwalt in der Mitteilung zitieren.