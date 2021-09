Legende: Muss bereits wieder gehen Abel Braga. Keystone

Der 69-jährige Brasilianer hatte erst Anfang Juni den Posten im Tessin übernommen und das Team in fünf Partien gecoacht (viermal in der Super League, einmal im Cup). Die Tessiner, die zuletzt unglücklich in Sion 2:3 verloren, belegen mit 6 Punkten den 6. Tabellenplatz.

Bis auf Weiteres wird Mattia Croci Torti, einer der bisherigen Assistenten, interimistisch die Mannschaft trainieren.

Braga war die Wahl der designierten neuen Besitzer aus Brasilien gewesen, die wegen fehlender finanzieller Mittel schliesslich den Klub doch nicht übernehmen konnten.

Die Massnahme kommt deshalb wenig überraschend. Vor zwei Wochen wurde die neue Klub-Führung unter dem amerikanischen Besitzer Joe Mansueto präsentiert.

Es ist dies die erste Trainerentlassung in der noch jungen Super-League-Saison.