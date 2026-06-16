Die SFL hat den Plan für die ersten 22 Spieltage der neuen Super-League-Saison veröffentlicht.

Legende: Treffen zum Super-League-Start aufeinander Luzern und Thun. Keystone/Philipp Schmidli

Am 25. Juli, keine Woche nach dem WM-Final, startet die Super League in die neue Spielzeit. Meister Thun reist zum Auftakt in die Innerschweiz und bekommt es im ersten Samstagabendspiel mit Luzern zu tun.

Zuvor steigen die Begegnungen Lausanne-Sport – GC und Servette – Basel. Am frühen Sonntagnachmittag empfängt YB den FC Sion. Später gastiert der FC Zürich beim Cupsieger St. Gallen. Parallel eröffnet Lugano die neue Arena gegen Aufsteiger Vaduz offiziell, nachdem bereits eine Partie der Schweizer Frauen-Nati im neuen Stadion stattgefunden hat.

Der 1. Spieltag in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 25. Juli 18:00 Uhr: Lausanne-Sport – GC

18:00 Uhr: Servette – Basel

20:30 Uhr: Luzern – Thun Sonntag, 26. Juli 14:00 Uhr: YB – Sion

16:30 Uhr: Lugano – Vaduz (live bei SRF)

16:30 Uhr: St. Gallen – FCZ

SRF zeigt in 1. Runde Lugano – Vaduz

Die Eröffnung ist der Grund, weshalb SRF nicht wie sonst üblich die späte Samstagabendpartie live überträgt, sondern am Sonntag aus Lugano sendet. Wie die SFL mitteilt, veröffentlicht sie die Anspielzeiten für die Runden 11 bis 22 in der zweiten September-Hälfte.

Die Spielpaarungen der Runden 23 bis 33 werden in der Winterpause festgelegt. Die Saison in der Challenge League startet bereits am 24. Juli mit einer Vollrunde. Absteiger Winterthur empfängt dabei Yverdon-Sport.