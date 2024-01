Legende: Vladan Vidakovic Er trägt neu die Klubfarben grün-weiss. Getty Images/Jurij Kodrun

Vidakovic unterschreibt in der Waadt Vertrag bis Mitte 2026

Super-League-Aufsteiger Yverdon präsentiert nach Magnus Grödem, Marley Aké und Paul Bernardoni die vierte Neuverpflichtung während dem Meisterschafts-Unterbruch. Der serbische Mittelfeldspieler Vladan Vidakovic lässt sich vom Waadtländer Klub für zweieinhalb Jahre verpflichten. Der 24-Jährige kommt vom NK Maribor. Allerdings war er zuletzt an Spartak Subotica, den Neunten der serbischen Liga ausgeliehen. Yverdon erhielt noch etwas Schonfrist für die Fortsetzung des Spielbetriebs. Die Heimpartie der 19. Runde gegen Luzern fand infolge der Terrainbeschaffenheit nicht wie vorgesehen am Wochenende statt, sondern wurde auf Dienstag, 23. Januar, um 19 Uhr verlegt (in der SRF Sport App im Liveticker zu verfolgen).

48:48 Video Archiv: «Super League – Highlights» fasst die ersten 4 Spiele der 19. Runde zusammen Aus Super League – Highlights vom 21.01.2024. abspielen. Laufzeit 48 Minuten 48 Sekunden.