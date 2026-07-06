Legende: Wagt ein erstes Ausland-Abenteuer Loun Srdanovic. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Servettes Srdanovic wechselt zu Lille

Servette hat mit Loun Srdanovic eines seiner vielversprechendsten Eigengewächse zu Lille transferiert. Der 19-jährige Schweizer Nachwuchs-Internationale durchlief ab der U17 die Juniorenstufen bei Servette und debütierte im Februar 2025 in der Super League. Über die Ablösesumme für den rechten Aussenverteidiger machten die Genfer keine Angaben.

Zoukrou in die Türkei

Die Young Boys geben Tanguy Zoukrou leihweise in die Türkei ab. Der 23-jährige Innenverteidiger schliesst sich für ein Jahr dem Süper-Lig-Klub Kocaelispor an, der anschliessend eine Kaufoption besitzt. Zoukrou war im Sommer 2024 zu YB gestossen und absolvierte 46 Pflichtspiele für die Berner.

Adduktoren-OP bei Sions Hajrizi

Sion muss rund drei Monate ohne Innenverteidiger Kreshnik Hajrizi auskommen. Der 27-Jährige unterzog sich gemäss Klub-Angaben vergangene Woche in Bordeaux einem Eingriff an den Adduktoren. Inzwischen sei Hajrizi ins Wallis zurückgekehrt, wo er seine Reha in Angriff nimmt. Der einstige Lugano-Akteur spielt seit Anfang 2025 für Sion.

Abgänge bei Vaduz

Aufsteiger Vaduz hat den Transfer von Angelo Campos zum FC Schaffhausen bekanntgegeben. Der Offensivspieler war vor einem Jahr ins Fürstentum gestossen und hat in 32 Pflichtspielen 4 Tore erzielt. Gleichzeitig verkündete der FCV, dass die Leihspieler Ronaldo Dantas Fernandes und Brian Beyer definitiv zu ihren Stammvereinen Luzern respektive Winterthur zurückkehren werden.

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