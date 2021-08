Legende: Muss pausieren GC-Captain Amir Abrashi. Keystone

GC muss im Cup auf Abrashi verzichten

Die Grasshoppers müssen im Cupspiel am Sonntag in Widnau auf ihren Captain Amir Abrashi verzichten. Der 31-jährige Mittelfeldspieler zog sich am Samstag in der Partie gegen Lausanne-Sport (3:1) einen Jochbeinbruch im Gesicht zu und musste am Mittwoch operiert werden. Bereits Anfang nächste Woche soll Abrashi ins Mannschaftstraining zurückkehren.