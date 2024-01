Legende: Kurzes Abenteuer Arad Bar in einem seiner seltenen Einsätze für den FCZ. Keystone/Ennio Leanza

Bar wechselt vom FCZ in die Ukraine

Nach nur einem halben Jahr verlässt Arad Bar den FC Zürich wieder. Der 23-jährige Mittelfeldspieler aus Israel wechselt per sofort in die Ukraine zu Tscherkassy. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen. Bar war im letzten Sommer aus seiner Heimat zum FCZ gestossen, der ihn mit einem Dreijahresvertrag ausstattete. Der frühere Junioren-Internationale bestritt für den 13-fachen Schweizer Meister jedoch nur zwei Teileinsätze im Cup, dazu absolvierte er mit der 2. Mannschaft sechs Partien in der Promotion League.