Legende: Sucht eine neue Herausforderung Leonardo Bertone. Freshfocus/Zamir Loshi

Thun verliert Bertone an Luzern

Leonardo Bertone wechselt innerhalb der Super League den Klub. Der 32-jährige Mittelfeldspieler verlässt Meister Thun und schliesst sich Luzern an. Bei den Innerschweizern unterzeichnete Bertone einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison. Bertone hatte als Führungsspieler massgeblichen Anteil am Höhenflug der Berner Oberländer. In 33 Super-League-Spielen gelangen ihm 11 Treffer und 2 Assists. Er war 2022 aus Belgien zu Thun gestossen und 2025 mit dem Klub aufgestiegen. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

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