Legende: Nach 8 Jahren wieder in Thun Nicolas Bürgy. FC Thun

Thun verpflichtet Bürgy für 2 Jahre

Meister Thun verstärkt sich mit Innenverteidiger Nicolas Bürgy. Der 30-Jährige stösst mit einem Zweijahres-Vertrag (plus Option) vom dänischen Erstligisten Odense ins Berner Oberland. Der Belper spielte als YB-Leihgabe bereits 2017 und 2018 für Thun. Erfahrung sammelte er auch in der 2. Bundesliga bei Paderborn. Mit Bürgy erhalte Thun «einen sehr erfahrenen Spieler mit Leaderqualitäten, der mit seiner Zweikampfstärke die bestehende Innenverteidigung ideal ergänzt und für weitere Stabilität sorgen soll», schreibt der FCT in einer Medienmitteilung.