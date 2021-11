Legende: Muss unters Messer Samuele Campo. Freshfocus

Luzern wochenlang ohne Campo

Luzerns Offensivspieler Samuele Campo zog sich am vergangenen Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Lausanne eine Verletzung am Meniskus zu. Um wieder fit zu werden, ist ein operativer Eingriff erforderlich. Der 26-Jährige wird mehrere Wochen ausfallen. Campo steuerte in dieser Saison in bisher 9 Pflichtspiel-Einsätzen für den FCL 2 Torvorlagen bei.

Partie YB - Basel nicht am 20. November

Das Super-League-Spiel zwischen den Young Boys und dem FC Basel kann nicht wie geplant am 20. November stattfinden. Grund dafür ist eine Grossbaustelle der SBB am Bahnhof Bern-Wankdorf, der an Spieltagen stark frequentiert ist. Durch die Bauarbeiten ist ein Betrieb im normalen Rahmen nicht möglich. Laut der Swiss Football League soll in den nächsten Tagen ein Ersatztermin bekanntgegeben werden.