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News aus der Super League Der FC Luzern hat einen neuen Torhüter

21.07.2026, 18:14

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Torwart in blauer Sportbekleidung springt nach einem Fussball.
Legende: Wurde vom FCL in Testspielen getestet und für gut befunden Simon Simoni, der im September 2025 in Albaniens Nationalmannschaft debütierte. Imago/Urs Ottiger

Neuer Goalie für den FCL

Wie erwartet hat der FC Luzern auf der Goalie-Position reagiert: Die Innerschweizer vermeldeten am Dienstag die Verpflichtung von Simon Simoni von Eintracht Frankfurt. Der 22-jährige Albaner unterschrieb beim FCL einen Dreijahresvertrag bis 2029. Simoni wurde in den letzten zwei Jahren von der Eintracht nach Ingolstadt und Kaiserslautern ausgeliehen. In der 1. Bundesliga wurde er von den Hessen nie eingesetzt. Luzern musste auf der Torhüter-Position aktiv werden, weil alle 4 Goalies der letzten Saison den Klub verlassen haben. Neben Simoni figuriert aktuell nur Raphael Radtke (ex Schaffhausen) im Kader.

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