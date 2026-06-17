Legende: Wagt den nächsten Schritt in seiner Karriere Asane Sow. ZVG

Basel holt jungen Flügelspieler

Asane Sow schliesst sich dem FC Basel an. Der italienisch-senegalesische Flügelspieler unterschrieb am Rheinknie einen Vertrag über 4 Jahre. Der 20-Jährige wechselt vom italienischen Serie-C-Klub FC Pro Vercelli 1892 zum FCB und ist als fester Bestandteil des Kaders der ersten Mannschaft eingeplant. «Hierher zum FC Basel zu kommen, ist für mich ein grosser Schritt und eine spannende Herausforderung. Der Klub hat mir einen klaren Plan aufgezeigt, wie ich mich hier weiterentwickeln kann», liess sich Sow in der Medienmitteilung zitieren.

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