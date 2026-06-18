Legende: Wieder auf Klubsuche Michael Frey. Martin Meienberger / freshfocus

Frey nicht mehr bei GC

Nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege von Michael Frey und GC wieder. Der Stürmer hat den Vertrag «auf ausdrücklichen Wunsch hin» aufgelöst, wie der Rekordmeister am Donnerstag mitteilte. Frey war in der Winterpause von den Queen's Park Rangers nach Zürich gestossen. Eine grosse Verstärkung war der Berner zumindest in Sachen Torproduktion nicht. Zwei Treffer – je einer im Cup und in der Super League – gelangen dem grossgewachsenen Angreifer in 16 Spielen im GC-Dress.

Luzern verpflichtet Oehlers

Der FC Luzern holt Verstärkung aus den Niederlanden. Die Innerschweizer haben den Flügelspieler Aurelio Oehlers mit einem Dreijahresvertrag verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt vom FC Volendam, für den er in den vergangenen zwei Saisons spielte, in die Super League. Im ersten Jahr schaffte er mit seinem bisherigen Klub den Aufstieg in die Eredivisie, die höchste Klasse im niederländischen Fussball.

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