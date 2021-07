Legende: Zuletzt bei Nürnberg unter Vertrag Georg Margreitter. imago images

Erfahrener Margreitter wechselt zu Aufsteiger GC

Der österreichische Innenverteidiger Georg Margreitter spielt in der nächsten Saison für die Grasshoppers. Nach 6 Jahren in der Bundesliga bei Nürnberg hat er beim Aufsteiger aus Zürich einen Vertrag über 1 Saison unterschrieben. Der 32-jährige Margreitter kann die junge GC-Mannschaft mit der Erfahrung von mehr als 300 Spielen in der deutschen, österreichischen, dänischen und englischen Liga unterstützen.