Legende: Kehrt in sein Heimatland zurück Moritz Broschinski. Keystone/Georgios Kefalas

FCB gibt Broschinski an Karlsruhe ab und holt Olaigbe

Nach einem Jahr verlässt Moritz Broschinski den FC Basel wieder. Der deutsche Stürmer wird mit Kaufoption für eine Saison an den Karlsruher SC in die 2. Bundesliga verliehen. Broschinski war im letzten Sommer aus Bochum gekommen, wurde den Erwartungen aber nicht gerecht. In 30 Pflichtspielen für «Rotblau» gelangen dem 25-Jährigen nur drei Treffer, zwei davon im Cup gegen das unterklassige Biel. Zugleich holte der FCB für die Offensive Kazeem Olaigbe. Der belgisch-nigerianische Flügelspieler kommt leihweise für eine Saison vom türkischen Erstligisten Trabzonspor. Der FCB verfügt über eine Kaufoption für den 23-Jährigen.

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