Legende: Stiess mit Biel bis in den Cupfinal vor Raphael Radtke, Luzerner Neuzugang. Freshfocus/Claudio De Capitani

Bieler Cup-Held zu Luzern

Der FC Luzern hat sich auf der Goalie-Position verstärkt. Von Schaffhausen stösst Raphael Radtke mit einem Vertrag bis Sommer 2028 zu den Innerschweizern. Für den 24-jährigen gebürtigen Chamer ist es eine Rückkehr, durchlief er doch bis zur U21 die Nachwuchsstufen des FC Luzern. Im Juni 2025 stand Radtke sensationell mit Biel im Cupfinal, der gegen den FC Basel verloren ging.

Sion bindet Mittelfeldspieler Sylla bis 2031

Mit Fodé Sylla kommt ein erst 20-jähriges hoffnungsvolles Talent ins Wallis. Der FC Sion stattete den Mittelfeldakteur mit einem 5-Jahres-Vertrag aus. Der in Saint-Quentin geborene Franzose war schon einmal als Leihspieler in der Schweiz und sogar in der Super League tätig, als er 2024/25 für Yverdon vor dessen Abstieg 28 Meisterschaftsspiele bestritt. Sylla war beim RC Lens ausgebildet worden. Dort gehörte er vergangene Saison auch zum Ligue-1-Kader von Pierre Sage und durfte insgesamt 5-mal für die erste Mannschaft auflaufen.

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