Legende: Stiess mit Biel bis in den Cupfinal vor Raphael Radtke, Luzerner Neuzugang. Freshfocus/Claudio De Capitani

Luzern verstärkt Defensive

Der FC Luzern hat sich auf der Goalie-Position verstärkt. Von Schaffhausen stösst Raphael Radtke mit einem Vertrag bis Sommer 2028 zu den Innerschweizern. Für den 24-jährigen gebürtigen Chamer ist es eine Rückkehr, durchlief er doch bis zur U21 die Nachwuchsstufen des FC Luzern. Im Juni 2025 stand Radtke sensationell mit Biel im Cupfinal, der gegen den FC Basel verloren ging. Zusätzlich gab der FCL die Verpflichtung von Loïc Lüthi bekannt. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt vom FC Winterthur in die Innerschweiz und unterschrieb bis 2029.

Sion bindet Mittelfeldspieler Sylla bis 2031

Mit Fodé Sylla kommt ein erst 20-jähriges hoffnungsvolles Talent ins Wallis. Der FC Sion stattete den Mittelfeldakteur mit einem 5-Jahres-Vertrag aus. Der in Saint-Quentin geborene Franzose war schon einmal als Leihspieler in der Schweiz und sogar in der Super League tätig, als er 2024/25 für Yverdon vor dessen Abstieg 28 Meisterschaftsspiele bestritt. Sylla war beim RC Lens ausgebildet worden. Dort gehörte er vergangene Saison auch zum Ligue-1-Kader von Pierre Sage und durfte insgesamt 5-mal für die erste Mannschaft auflaufen.

Quintilla verlässt St. Gallen

Jordi Quintilla verlässt den FCSG leihweise für eine Saison. Der 32-Jährige wechselt zu Nea Salamina Famagusta in die höchste Liga Zyperns. Seit 2018 stand der Spanier mit einem zwischenzeitlichen Abstecher zum FC Basel bei den Ostschweizern unter Vertrag, dabei bestritt er 244 Pflichtspiele und sammelte über 50 Skorerpunkte.

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