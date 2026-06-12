Legende: Neue Heimstätte Dorian Derbaci wird in der kommenden Saison für Thun auflaufen. zvg

Derbaci unterschreibt in Thun

Der FC Thun verstärkt sein Mittelfeld mit dem 20-jährigen Dorian Derbaci vom FC Aarau. Der Schweizer U21-Nationalspieler unterschrieb mit dem Meister einen Vertrag bis 2029 mit Option auf eine weitere Saison, wie die beiden in den Transfer involvierten Klubs mitteilten. Derbaci durchlief beim FC Aarau in den letzten 7 Jahren etliche Juniorenstufen, ehe er sich zum Leistungsträger im Fanionteam und Junioren-Internationalen entwickelte. In der vergangenen Challenge-League-Saison bestritt er 31 Partien und erzielte dabei 4 Tore.