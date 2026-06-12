 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News aus der Super League Meister Thun verstärkt sich mit Aaraus Derbaci

12.06.2026, 17:13

Teilen
Dorian Derbaci
Legende: Neue Heimstätte Dorian Derbaci wird in der kommenden Saison für Thun auflaufen. zvg

Derbaci unterschreibt in Thun

Der FC Thun verstärkt sein Mittelfeld mit dem 20-jährigen Dorian Derbaci vom FC Aarau. Der Schweizer U21-Nationalspieler unterschrieb mit dem Meister einen Vertrag bis 2029 mit Option auf eine weitere Saison, wie die beiden in den Transfer involvierten Klubs mitteilten. Derbaci durchlief beim FC Aarau in den letzten 7 Jahren etliche Juniorenstufen, ehe er sich zum Leistungsträger im Fanionteam und Junioren-Internationalen entwickelte. In der vergangenen Challenge-League-Saison bestritt er 31 Partien und erzielte dabei 4 Tore.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)