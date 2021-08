Legende: Aiyegun Tosin bei seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Mai. Freshfocus

Tosin fällt weiterhin aus

Der FC Zürich muss länger auf seinen Mittelfeldspieler Aiyegun Tosin verzichten. Der 23-Jährige hatte sich im Mai beim 2:2 gegen St. Gallen eine Verletzung am linken Fuss zugezogen, die zunächst konservativ behandelt worden war. Da sich keine Besserung einstellte, musste sich Tosin vor Kurzem einer Operation unterziehen. Der Nigerianer fehlt dem FCZ, der mit 2 Siegen in 2 Spielen hervorragend in die neue Saison gestartet ist, damit mehrere Monate.