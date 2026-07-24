Legende: Muss auf 3 Akteure länger verzichten Vaduz-Trainer Marc Schneider. Freshfocus/Michael Zanghellini

Vaduz meldet 3 Verletzte

Vaduz muss für die kommenden Wochen und Monate auf mehrere Spieler verzichten. Wie die Liechtensteiner mitteilen, fallen die Mittelfeldspieler Stephan Seiler und Ranjan Neelakandan sowie Stürmer Lado Akhalaia verletzt aus. Seiler hatte bereits seit einiger Zeit mit Knieproblemen zu kämpfen und wurde nun operiert – er fällt voraussichtlich mehrere Wochen aus. Ähnlich lange wird auch Akhalaia, der sich in der Conference-League-Quali eine Schulterverletzung zuzog, dem Aufsteiger fehlen. Voraussichtlich mehrere Monate wird Neelakandan nicht spielen können. Der 20-Jährige zog sich im Testspiel gegen Lugano eine Knieverletzung zu. Die Tessiner sind am Sonntag Vaduz' 1. Super-League-Gegner (live auf SRF zwei).

Thun zum Saisonauftakt ohne Käit

Der FC Thun muss in den nächsten Wochen auf seinen estnischen Mittelfeldspieler Mattias Käit verzichten. Der 27-Jährige zog sich im Trainingsbetrieb eine Fussverletzung zu, wie der Schweizer Meister am Freitag mitteilte. Untersuchungen haben nun gezeigt, dass Käit dem Team mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. Thun startet am Samstag in Luzern in die neue Super-League-Saison.

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