Legende: Lief zuletzt im Werder-Trikot auf Isaac Schmidt. Imago/Nordphoto

YB holt Schmidt von Leeds

Die Young Boys verstärken ihre Abwehr weiter. Nach Cédric Zesiger wechselt auch Isaac Schmidt nach Bern. Der 5-fache Nati-Spieler kommt von Leeds United und unterschreibt einen Vertrag bis im Sommer 2030. Zuletzt war Schmidt an Werder Bremen ausgeliehen, in der Bundesliga absolvierte er letzte Saison 19 Spiele (1 Tor).

Guillemenot wechselt zu Aufsteiger Krakau

Jérémy Guillemenot wagt erneut den Schritt ins Ausland. Der 28-jährige Genfer schliesst sich Wisla Krakau an. Der polnische Traditionsverein hat zuletzt den Aufstieg in die höchste Liga des Landes geschafft. Guillemenot unterschreibt bis 2028. Zuletzt hatte der Stürmer bei Servette keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Insgesamt kommt Guillemenot auf 225 Partien in der Super League (47 Tore). Im Ausland lief er bereits für das B-Team Barcelonas und Rapid Wien auf.

Mahmoud zurück nach Tunesien

Hadj Mahmoud, dessen Vertrag bei Lugano ausgelaufen ist, hat einen neuen Klub gefunden. Der Tunesier schliesst sich in seiner Heimat Espérance Tunis an und unterschreibt für 3 Jahre. An der laufenden WM kam der defensive Mittelfeldspieler zu zwei Teileinsätzen.

GC holt Goalie Hübel von Aarau

Ende Juni stand Marvin Hübel noch für Aarau in der Barrage im Tor gegen die Grasshoppers, nun wechselt er zu den Zürchern. Der Super-League-Klub verpflichtete den Torhüter mit einem bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Wie GC mitteilte, erhält Hübel die Rückennummer 1 und bildet zusammen mit Justin Hammel das Torhüter-Duo. Der Keeper wurde beim FC Aarau ausgebildet und schaffte dort den Sprung zur Nummer 1 der ersten Mannschaft. Trotz seines Alters von erst 23 Jahren hat er bereits mehr als 100 Profi-Partien bestritten.

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