Legende: Lief zuletzt im Werder-Trikot auf Isaac Schmidt. Imago/Nordphoto

YB holt Schmidt von Leeds

Die Young Boys verstärken ihre Abwehr weiter. Nach Cédric Zesiger wechselt auch Isaac Schmidt nach Bern. Der 5-fache Nati-Spieler kommt von Leeds United und unterschreibt einen Vertrag bis im Sommer 2030. Zuletzt war Schmidt an Werder Bremen ausgeliehen, in der Bundesliga absolvierte er letzte Saison 19 Spiele (1 Tor).

Guillemenot wechselt zu Aufsteiger Krakau

Jérémy Guillemenot wagt erneut den Schritt ins Ausland. Der 28-jährige Genfer schliesst sich Wisla Krakau an. Der polnische Traditionsverein hat zuletzt den Aufstieg in die höchste Liga des Landes geschafft. Guillemenot unterschreibt bis 2028. Zuletzt hatte der Stürmer bei Servette keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Insgesamt kommt Guillemenot auf 225 Partien in der Super League (47 Tore). Im Ausland lief er bereits für das B-Team Barcelonas und Rapid Wien auf.