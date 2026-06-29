Legende: Wechselt nach Genf Mathis Lambourde. IMAGO / LaPresse

Lambourde zu Servette

Servette hat die Verpflichtung von Stürmer Mathis Lambourde bekanntgegeben. Der 20-jährige Franzose wurde bei Stade Rennes ausgebildet. Nach seinem Wechsel zu Hellas Verona spielte er zuletzt in der Serie B bei Reggiana. Bei Servette hat die neue Nummer 22 einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Lambourde war 2024 wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden, nachdem er in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Genfer schrieben, sie hätten die Situation analysiert und mit dem Spieler gesprochen: «Servette ist der Ansicht, dass Mathis Lambourde die Chance verdient, seine Karriere in einem strukturierten Umfeld fortzusetzen.»

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