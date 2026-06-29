Legende: Wechselt nach Genf Mathis Lambourde. IMAGO / LaPresse

Lambourde zu Servette

Servette hat die Verpflichtung von Stürmer Mathis Lambourde bekanntgegeben. Der 20-jährige Franzose wurde bei Stade Rennes ausgebildet. Nach seinem Wechsel zu Hellas Verona spielte er zuletzt in der Serie B bei Reggiana. Bei Servette hat die neue Nummer 22 einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Lambourde war 2024 wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden, nachdem er in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Genfer schrieben, sie hätten die Situation analysiert und mit dem Spieler gesprochen: «Servette ist der Ansicht, dass Mathis Lambourde die Chance verdient, seine Karriere in einem strukturierten Umfeld fortzusetzen.»

Raveloson in die Türkei

Die Young Boys lassen Mittelfeldspieler Rayan Raveloson ziehen. Der Madagasse schliesst sich trotz Vertrag bis 2028 dem Süper-Lig-Aufsteiger Amed SFK aus der Stadt Diyarbakir im Südosten der Türkei an. Raveloson war im Januar 2025 von Auxerre zu YB gewechselt und absolvierte 55 Pflichtspiele für die Berner. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison verlor er seinen Stammplatz.

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