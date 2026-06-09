Legende: Trägt weiter grün-weiss Colin Kleine-Bekel. Freshfocus/Martin Meienberger

Kleine-Bekel bleibt bei St. Gallen

Cupsieger St. Gallen kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Colin Kleine-Bekel zählen. Die Ostschweizer leihen den deutschen Abwehrspieler bis im Sommer 2027 vom VfL Bochum aus. Kleine-Bekel trug bereits in der abgelaufenen Rückrunde auf Leihbasis das Trikot der St. Galler. In 14 Super-League-Partien gelang dem 23-Jährigen ein Treffer. Im Cup kam Kleine-Bekel sowohl im Halbfinal als auch Final zum Zug. «Colin hat in den vergangenen Monaten seinen sportlichen und menschlichen Wert für unsere Mannschaft und unseren Klub mehr als nachgewiesen», lässt sich FCSG-Sportchef Roger Stilz in der Medienmitteilung des Klubs zitieren.