Legende: Kickt ab sofort für den Schweizer Meister Fabio Saiz. Freshfocus/Michael Zanghellini

Saiz schliesst sich Thun an

Schweizer Meister Thun hat die Verpflichtung von Fabio Saiz bekanntgegeben. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt von Yverdon aus der Challenge League ins Berner Oberland und unterschreibt einen Vertrag bis 2029 inklusive Option auf eine weitere Saison. Der 25-jährige, schweizerisch-spanische Doppelbürger wurde bei Neuchâtel Xamax ausgebildet. Im Trikot der Neuenburger hatte Saiz am 3. August 2020 gegen Lugano auch sein Debüt in der höchsten Schweizer Spielklasse gegeben – sein bislang einziges Super-League-Spiel.

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